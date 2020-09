Covid19, il vaccino della Russia in grado di sviluppare gli anticorpi: lo studio ufficiale (Di venerdì 4 settembre 2020) Il vaccino per il Coronavirus annunciato dal presidente Vladimir Putin è in grado di sviluppare anticorpi al Covid19, lo studio della rivista Lancet lo certifica. Si chiama Anti-Covid Sputnik ed è il vaccino che la Russia ha presentato al mondo come primo rimedio alla pandemia di Coronavirus. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

