Covid, Zangrillo: 'Virus morto? Tono stonato ma è ciò che osserviamo' (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta 'Non nego che quando ho detto che il Virus è clinicamente morto, ho usato un Tono forte, probabilmente stonato, ma fotografava quello che osservavamo e continuiamo a osservare'. Così Alberto ... Leggi su tgcom24.mediaset

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - Corriere : Zangrillo s’impunta per sottoporrlo a una Tac. Berlusconi, a quel punto, esce di casa per raggiungere l’ospedale di… - TgLa7 : #Berlusconi, sospetta #polmonite bilaterale. 'Stop allarmismi, alle 16 parlerà #Zangrillo' #contagi #covid - filippoaleee : RT @VirginiAvve: Il Covid ha appena dichiarato: 'la credibilità di #Zangrillo è clinicamente morta'. - marcolcars : RT @rimmel83837671: L'ultima notizia è del 25 agosto. Ora si parla solo di Briatore e Berlusconi, ai quali auguro di star bene. A me sta a… -