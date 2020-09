Covid, positiva dopo due tamponi negativi: stava per essere dimessa da ospedale (Di venerdì 4 settembre 2020) Un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato oggi in una paziente in dimissione dall’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino e immediatamente sono scattate le misure di sicurezza. La donna, una 75enne residente a Montemiletto (Avellino) è stata accompagnata al pronto soccorso la scorsa settimana a seguito di una caduta accidentale in casa. Le è stato praticato il tampone rapido, che ha dato esito negativo. Poiché aveva riportato una frattura di femore e necessitava di ricovero nel reparto di Ortopedia, è stato effettuato anche il tampone naso-faringeo molecolare, che ha confermato la negatività al coronavirus. La donna è stata quindi sottoposta a un intervento chirurgico con sostituzione ... Leggi su udine20

