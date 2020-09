Covid nel Sannio, il bollettino dell’Asl: tre i nuovi contagiati (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl di Benevento certifica gli ultimi contagi e la crescita dei numeri nella provincia sannita. Rispetto alla giornata di ieri ci sono infatti tre nuovi contagiati, passando da quota 33 agli attuali 36 positivi. I nuovi contagi riguardano tutti la provincia. Si registra un caso a Limatola, anche se si tratta di un paziente ricoverato nel casertano, mentre raddoppiano i positivi a Montesarchio. Nel centro caudino ci sono attualmente quattro persone alle prese con il Covid-19. Rimangono due i ricoveri presso il “San Pio”: un beneventano e un torrecusano. L'articolo Covid nel Sannio, il bollettino dell’Asl: tre i nuovi contagiati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

MILANO – Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid. Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ...

Durante il lockdown in Italia le attività di ricerca scientifica oncologica si sono ridotte nel 93,5% dei casi, con una sospensione totale delle attività di ricerca in presenza per il 48% e parziale n ...

