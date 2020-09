Covid, lo studio shock: “A dicembre fino a 30mila decessi al giorno nel mondo” (Di venerdì 4 settembre 2020) Uno studio realizzato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medicine dell’Università di Washington riaccende l’allerta sul Coronavirus. Le stime della ricerca sono catastrofiche e parlano di un “dicembre mortale”. Secondo le proiezioni del report, infatti, nell’ultimo mese di un anno difficile da dimenticare i morti per Coronavirus potrebbero raggiungere quota 30mila al giorno nel mondo. Nel più probabile degli scenari dell’Ihme, le nazioni con più morti totali pro capite sarebbero le Isole Vergini americane, i Paesi Bassi e la Spagna. Questo scenario prevede 959.685 decessi totali entro il 1 gennaio nella regione delle Americhe, 667.811 nella regione europea, 79.583 nella regione africana, 168.711 nella ... Leggi su tpi

