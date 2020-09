Covid, la Ue: «Vaccino già a novembre» Ma solo per le categorie a rischio (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella migliore delle ipotesi a novembre le prime dosi del Vaccino saranno disponibili anche in Italia. Potranno essere somministrate a categorie ristrette di persone, come il personale sanitario o i... Leggi su ilmessaggero

Capezzone : Su @atlanticomag Roberto Penna: fuorviante e sbagliato parlare di “negazionismo” sul Covid. Semmai, siano i governi… - SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - SanofiIT : Al via la sperimentazione clinica di fase 1/2 del vaccino contro Covid-19 sviluppato da Sanofi e GSK. La fase 3 pot… - nerosolari : RT @isabellaisola3: Allo #Spallanzani i 'volontari' per il vaccino anti-Covid riceveranno un'indennità di 700 euro. Voi lo sapevate? Io no.… - Elisa34012803 : RT @isabellaisola3: Allo #Spallanzani i 'volontari' per il vaccino anti-Covid riceveranno un'indennità di 700 euro. Voi lo sapevate? Io no.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaccino Una volta pronto, come distribuiremo il vaccino contro Covid-19? Wired.it Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 1.397 nuovi casi: 10 morti

Sono 1.397 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, numero in salita contro i 1.326 registrati ieri. Le vittime sono 10, in aumento rispetto a ieri quando erano 6. In deciso aumento ...

Coronavirus, Crisanti: "No al canto in classe, 1 positivo ne contagia 50"

"Meglio evitare il canto in classe. Una ricerca ha stabilito che se c'è un positivo in un coro ne infetta 50. Le goccioline hanno un raggio di caduta di due metri e con il canto può aumentare. Le masc ...

Sono 1.397 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, numero in salita contro i 1.326 registrati ieri. Le vittime sono 10, in aumento rispetto a ieri quando erano 6. In deciso aumento ..."Meglio evitare il canto in classe. Una ricerca ha stabilito che se c'è un positivo in un coro ne infetta 50. Le goccioline hanno un raggio di caduta di due metri e con il canto può aumentare. Le masc ...