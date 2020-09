Covid, Iss: "Progressivo peggioramento" (Di venerdì 4 settembre 2020) (Adnkronos) - "Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati" in Italia per la quinta settimana consecutiva, con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (17-30 agosto) di 23,68 per 100mila abitanti, in aumento dal periodo 6-19 luglio e simile ai livelli osservati all'inizio di maggio". E' quanto si legge nel monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute sull'epidemia di Nella settimana che va dal 24 al 30 agosto, sono state 13 le Regioni e le Province autonome che hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente. "In quasi tutte le Regioni e Province autonome continua a essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva sostanzialmente un trend in aumento da diverse settimane. Questo deve invitare alla cautela - si legge nel report - in quanto denota che nel Paese la ... Leggi su liberoquotidiano

