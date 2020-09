Covid, il bollettino oggi: 1.733 nuovi casi e 11 morti (Di venerdì 4 settembre 2020) Covid bollettino 4 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.733 nuovi casi, in netta crescita rispetto a ieri quando ne erano stato accertati 1.397. oggi, però, sono stati effettuati più tamponi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, fa sapere il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 274.644 persone. Si registrano altri 11 morti, un dato che porta il totale delle vittime a 35.518. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi salgono a 30.099, sono dunque 1.184 più di ieri. Nessuna regione italiana ha fatto registrare zero contagi oggi. 113.085 ... Leggi su urbanpost

