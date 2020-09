Covid Campania: 171 casi e una vittima, 32 contagi legati al rientro dalle vacanze (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: 171 positivi (10 casi dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri, 7 connessi a rientri) su 6.211... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Luca87874058 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana 99 #A… - de_giovannna : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana 99 #A… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia 04/09 h17 manca dato tamponi Veneto e #Friuli #lazio ta… - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia 04/09 h17 manca dato tamponi Veneto e #Friuli… -