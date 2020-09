Covid Berlusconi, Veronica Lario: “Si affidi ai medici” (Di venerdì 4 settembre 2020) La notizia della positività al coronavirus è arrivata mercoledì: Silvio Berlusconi non presentava sintomi, era in isolamento fiduciario. Stanotte però il leader di Forza Italia è stato ricoverato a scopo precauzionale all’ospedale San Raffaele di Milano. Le radiografie, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, hanno evidenziato un principio di polmonite bilaterale, che hanno spinto i medici a consigliare il ricovero. Una nota dello staff di Berlusconi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute che “non destano preoccupazioni”. Intanto da ogni parte si è alzato un coro di solidarietà. A cui ha preso parte anche l’ex moglie Veronica Lario, le cui parole sono state riportate da La Stampa: “La cosa più giusta da fare – ha ... Leggi su italiasera

