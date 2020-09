Covid, altri 337 casi e 6 morti in Lombardia (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 337 nuovi casi positivi al Leggi su iltempo

insopportabile : Abbiamo capito che il Covid non fa distinzione di classe sociale, istruzione, provenienza, razza, religione o altri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Adnkronos : Covid, altri 337 casi e 6 morti in Lombardia - ABYOUN77 : @MinisteroSalute Fatti importanti sul test PCR dal CDC L'esame PCR (non) rivela il genoma del Covid 19 Il test P… - UNavigante : RT @catlatorre: Ma quelli di Forza Italia che domani saranno in piazza con gli altri negazionisti del Covid lo sanno che il loro leader è r… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 11 casi a Prato (27 negli ultimi tre giorni) Il Tirreno Coronavirus in Trentino, ci sono 13 casi extra-focolaio e 3 sono stati trovati in un'azienda: ''Dimesso l'ultimo paziente in terapia intensiva''

TRENTO. Sono 23 i nuovi positivi nel bollettino odierno, venerdì 4 settembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono 10 i casi legati alla Furlani carni (Qui arti ...

Covid. “Situazione in progressivo peggioramento. Casi in aumento da cinque settimane”. Il nuovo report di Ministero e Iss

Anche in questa settimana di monitoraggio sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in tutte le Regioni e PA. Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente ...

TRENTO. Sono 23 i nuovi positivi nel bollettino odierno, venerdì 4 settembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono 10 i casi legati alla Furlani carni (Qui arti ...Anche in questa settimana di monitoraggio sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in tutte le Regioni e PA. Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente ...