Covid-19, Remuzzi: “Basta isteria sui contagi, la fase epidemica è finita” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi ha parlato dell’epidemia da Covid-19 e dell’aumento di contagi che si è registrato in questi giorni. L’aumento dei casi di contagio da coronavirus ha suscitato il timore di una possibile seconda ondata dell’epidemia. In molti, però, sono convinti che l’impennata di contagi non debba destare preoccupazione nella popolazione … L'articolo Covid-19, Remuzzi: “Basta isteria sui contagi, la fase epidemica è finita” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Corriere : Professor Remuzzi, che autunno sarà? «Migliore di quel che molti pensano, a patto di usare il buon senso, mascherin… - chedisagio : L'articolo più importante di oggi, anzi di questa settimana, anzi di questa fase. - Corriere : Remuzzi: «Basta ansia sul numero dei contagi. Le scuole? Le stiamo riaprendo in grande sicurezza» - Dondolino72 : RT @chedisagio: L'articolo più importante di oggi, anzi di questa settimana, anzi di questa fase. - Piero42395724 : RT @riktroiani: Prof. #Remuzzi: 'Basta allarmismi. Mascherine e distanziamento ma no isteria. Siamo nella fase di sorveglianza, non di emer… -