Covid-19: la Thailandia riporta il primo contagio locale in 100 giorni (Di venerdì 4 settembre 2020) Il governo della Thailandia ha appena confermato il primo caso di contagio locale di Covid-19 in più di 100 giorni, dopo che un uomo recentemente arrestato è risultato positivo durante un controllo di routine in una prigione di Bangkok. Il 37enne ha confermato di non essere stato all’estero e di non essere stato a contatto con nessun caso confermato di Covid-19. L’uomo è stata arrestato lo scorso 26 agosto e non chiaro se abbia contratto il virus all’interno della prigione o prima. L’ex DJ si trova in ospedale e tutti i detenuti che sono stati a contatto con lui sono stati isolati, nel tentativo di prevenire la creazione di un focolaio enorme nella prigione della capitale. LEGGI ANCHE >Ecco come alcuni Paesi del Sudest ... Leggi su giornalettismo

vittoriosvapo : @IlariaBifarini Ad oggi i morti per Covid in Corea del sud sono 324, a Taiwan 7, in Vietnam 34, in Thailandia 58,… - GlobalVoices_IT : Senza lavoro nè opzioni: in Thailandia, i lavoratori migranti del Myanmar vivono di stenti durante la COVID-19 - bastianatte : RT @BeingAndrea: La #Thailandia ai tempi del #Covid-19: considerazioni sulla mascherina - Ieri qualcuno mi ha chiesto ... - BeingAndrea : La #Thailandia ai tempi del #Covid-19: considerazioni sulla mascherina - Ieri qualcuno mi ha chiesto ... - ModugnoLucrezia : @swaw85 @azangrillo Io seguo le notizie dall'Asia, dalla Thailandia, Corea e Giappone. Lì come l o spieghi il Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Thailandia Covid, in Thailandia primo caso domestico dopo 100 giorni Yahoo Notizie "Abbiamo il biglietto, sabato torna Santiago"

"Finalmente abbiamo il biglietto aereo e Santiago sabato mattina salvo contrattempi che spero proprio non ci siano sarà in Italia. Contiamo di ricoverarlo già sabato stesso all’ospedale regionale di T ...

Covid, in Thailandia primo caso domestico dopo 100 giorni

Roma, 3 set. (askanews) - La Thailandia ha segnalato oggi la sua prima trasmissione locale di coronavirus in più di 100 giorni, hanno detto i funzionari, dopo che un uomo che recentemente imprigionato ...

"Finalmente abbiamo il biglietto aereo e Santiago sabato mattina salvo contrattempi che spero proprio non ci siano sarà in Italia. Contiamo di ricoverarlo già sabato stesso all’ospedale regionale di T ...Roma, 3 set. (askanews) - La Thailandia ha segnalato oggi la sua prima trasmissione locale di coronavirus in più di 100 giorni, hanno detto i funzionari, dopo che un uomo che recentemente imprigionato ...