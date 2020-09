Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 7 persone: – 4, residenti nel comune di Avellino, contatti di un positivo; – 1, residente nel comune di Solofra, contatto di un positivo; – 1, residente nel comune di Montemarano, contatto di un positivo; – 1, residente nel comune di Mercogliano, rientro dall’estero. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi. L'articolo Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

