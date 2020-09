Covid-19, i corticosteroidi diminuiscono il rischio di morte nei pazienti critici (Di venerdì 4 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Qualche buona notizia sul fronte del trattamento di Covid-19: l’uso di corticosteroidi, farmaci antinfiammatori e modulatori della risposta immunitaria, riduce il rischio relativo di morte del 20% nei pazienti in condizioni gravi e critiche, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla necessità di ventilazione meccanica e dalla durata della malattia. A confermarlo sono i risultati della meta-analisi di 7 trial clinici appena pubblicata sul Journal of the American Medical Association (Jama), commissionata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che annuncia anche un aggiornamento delle proprie linee guida. La meta-analisi La meta-analisi ha preso in considerazione i più importanti studi clinici per la valutazione ... Leggi su wired

