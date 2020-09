Covid-19, Berlusconi ricoverato al San Raffaele | Il motivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid-19, è in ospedale per accertamenti ma senza preoccupazione Silvio Berlusconi è arrivato ieri sera in ospedale, al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverano per degli accertamenti. Nulla di grave fanno sapere dal … L'articolo Covid-19, Berlusconi ricoverato al San Raffaele Il motivo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

