Cottarelli boccia il taglio dei parlamentari: «Riforma pericolosa, così si fanno solo danni. La mia proposta? Era diversa» (Di venerdì 4 settembre 2020) Tagliare il numero di parlamentari porterebbe a un risparmio irrilevante in termini di spesa pubblica e, anzi, sarebbe dannoso sul piano legislativo. A dirlo è l’economista ed ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, in una intervista a Repubblica, quotidiano schierato per il “No” al referendum di 20 e 21 settembre. «La ratio dell’intervento mi pare una sola: risparmiare», dice Cottarelli. «Ma il risparmio, in questo caso, ammonta a circa 57 milioni l’anno. Lo 0,007 per cento della nostra spesa pubblica. Pari a un euro all’anno per ciascun italiano: il prezzo di un caffè. Non si stravolge la Costituzione per un beneficio tanto irrisorio: farlo non è solo pericoloso, è stupido». La riduzione del numero degli eletti ... Leggi su open.online

