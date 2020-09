Così l’Unione europea ci scarica i profughi (Di venerdì 4 settembre 2020) di Gianluigi Paragone. In questi giorni la grande stampa non ha volutamente acceso i riflettori sul tema degli sbarchi. Lo ha soltanto sfiorato perché la questione Lampedusa era ed è troppo critica. Ma l’esigenza di non esporre il governo e la ministro Lamorgese a palesi critiche e soprattutto non favorire i “nemici” ha prevalso. Il tema però è destinato a tornare di attualità e a nulla varranno i tentativi di nascondere il dibattito: si tratterà – come sempre – di affrontare l’argomento per quello che è, cioé una emergenza alla quale l’Unione europea non ha saputo dare una risposta e alla quale ha aggiunto politiche irresponsabili come quella di trasformare l’Italia in un hotspot europeo. La questione infatti non riguarda questo o quel centro di accoglienza ... Leggi su ilparagone

