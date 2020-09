Coronavirus, Zangrillo: “Virus clinicamente morto? Ho usato tono forte e stonato, ma era fotografia di ciò che osservavamo” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Sollecitato provocatoriamente dissi che il virus è clinicamente morto. Ho usato un tono forte, probabilmente stonato, ma fotografava quello che osservavamo e continuiamo a osservare”. È la parziale marcia indietro di Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. “o non ho mai negato che il virus esista, che contagi e che sia stato drammaticamente letale e pericoloso. Però sono stato anche il primo a dire che dobbiamo convivere con Sars-CoV-2, senza tener conto di un eventuale vaccino. Serve rispetto delle regole ma anche distanza da isteria collettiva” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : }Zangrillo torna sui suoi passi: “Il #coronavirus clinicamente morto? Un’espressione stonata” - repubblica : ?????? Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone. Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare, continua a… - Agenzia_Ansa : Zangrillo: 'Per #Berlusconi previsto ricovero di qualche giorno. Il suo umore non è dei migliori, e anche il mio'… - Nicola01915145 : RT @O_Strunz: Berlusconi era stato dichiarato asintomatico, ma oggi è al San Raffaele. Zangrillo è sicuramente uno di quelli convinti che u… - GiangioTheGlide : RT @petergomezblog: }Zangrillo torna sui suoi passi: “Il #coronavirus clinicamente morto? Un’espressione stonata” -