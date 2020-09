Coronavirus, Zangrillo su Berlusconi: “A rischio per età e patologie pregresse”. E ritratta sul virus “clinicamente morto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Peggioramento delle condizioni di salute per l’ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato presso il San Raffaele di Milano per la positività al Coronavirus. E Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolarintensiva dell’ospedale meneghino ha letto il bollettino medico odierno legato a Berlusconi (di cui è anche medico personale): “Abbiamo rilevato la … L'articolo Coronavirus, Zangrillo su Berlusconi: “A rischio per età e patologie pregresse”. E ritratta sul virus “clinicamente morto” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

repubblica : ?????? Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone. Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare, continua a… - La7tv : #inonda +++Ultim'ora - Dopo l'annuncio della positività al #Covid di Silvio Berlusconi arriva l'ufficialità della p… - MediasetTgcom24 : Berlusconi positivo al coronavirus, Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare' #silvioberlusconi… - zazoomblog : Coronavirus Zangrillo su Berlusconi: “A rischio per età e patologie pregresse”. E ritratta sul virus “clinicamente… - YerleShannara : il negazionista #zangrillo insiste... #covid19 #coronavirus -