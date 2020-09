Coronavirus, vaccino russo: pubblicati dati su The Lancet. Il sindaco di Mosca: “L’ho fatto, mi sento bene” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo l’annuncio di Vladimir Putin di un vaccino russo efficace contro il Coronavirus, la comunità scientifica, in assenza di dati sulla sperimentazione, aveva sollevato più di una perplessità. Oggi i dati sul composto, chiamato pomposamente Sputnik V, sono stati pubblicati dalla rivista di The Lancet. Ebbene i risultati dei test evidenziano “un buon profilo di sicurezza senza eventi avversi per 42 giorni”, inoltre è stata verificata “una risposta degli anticorpi entro 21 giorni“. Gli studi non randomizzati di fase I-II, sono stati condotti su 76 volontari a cui è stato somministrato il vaccino in due ospedali di Mosca. La ricerca è stata condotta dal Gamaleya ... Leggi su ilfattoquotidiano

