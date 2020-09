Coronavirus ultime notizie: patrimoniale conto corrente in vista? (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo spettro di una patrimoniale applicata al nostro corrente, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza Coronavirus, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di una patrimoniale si fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente. Coronavirus ultime notizie: patrimoniale ... Leggi su termometropolitico

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Basta ansia, le scuole riapriranno in sicurezza perché abbiamo il distanziamento, abbiamo le mascherine. Abbiamo comportament… - fanpage : 'Basta ansia, le scuole riapriranno in sicurezza perché abbiamo il distanziamento, abbiamo le mascherine. Abbiamo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.397 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo, terapie intensive in crescita (+11) Il Sole 24 ORE Coronavirus in Sicilia, altri 54 casi ( 3 Agrigento) e un morto

In Sicilia si registra un lieve calo dei contagi, nelle ultime 24 ore, rispetto agli 83 casi riscontrati ieri. Sono 54 i nuovi positivi accertati, a fronte di 3.467 tamponi processati. C’è anche un de ...

Trump semina il caos: «Votate due volte»

È un panorama economico e sociale devastante quello in cui gli Stati uniti si preparano al decisivo voto di novembre. Ieri l’ufficio del lavoro ha reso noto che 29,2 milioni di americani ricevono i su ...

In Sicilia si registra un lieve calo dei contagi, nelle ultime 24 ore, rispetto agli 83 casi riscontrati ieri. Sono 54 i nuovi positivi accertati, a fronte di 3.467 tamponi processati. C’è anche un de ...È un panorama economico e sociale devastante quello in cui gli Stati uniti si preparano al decisivo voto di novembre. Ieri l’ufficio del lavoro ha reso noto che 29,2 milioni di americani ricevono i su ...