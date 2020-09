Coronavirus, ultime notizie. In Italia +1.733 nuovi casi e 11 decessi. Nuovo record di tamponi, balzo dei ricoveri (+102) (Di venerdì 4 settembre 2020) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 113.085 (per un totale di 9.034.743) Nuovo record assoluto: in crescita rispetto ai 92.790 di ieri Leggi su ilsole24ore

rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - peterkama : Coronavirus, il bollettino: 1.733 nuovi casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore - bibipenner : RT @ComandanteLupo: Coronavirus, il bollettino: 1.733 nuovi casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore; e sabato mi raccomando tutti a Roma senz… -