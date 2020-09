Coronavirus, Trump deride Biden per la mascherina: "Ha dei grossi problemi" (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA - '' Avete mai visto un uomo a cui piace la maschera tanto quanto lui? '' sono le parole di Donald Trump parlando a una folla di suoi sostenitori in Pennsylvania. Il presidente degli Stati Uniti ... Leggi su corrieredellosport

Lacasespoglia : Discorso sensato: #Trump e #Putin infatti fanno il contrario. #facciamorete Vaccino Coronavirus, Garattini: 'Sareb… - revue2presse : IL TEMPO - revue2presse : IL GIORNALE - revue2presse : IL MATTINO - revue2presse : LA REPUBBLICA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump

Il Messaggero

Nella migliore delle ipotesi a novembre le prime dosi del vaccino saranno disponibili anche in Italia. Potranno essere somministrate a categorie ristrette di persone, come il personale sanitario o i s ...Due giovani che frequentano due scuole post obbligatorie in Ticino sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo hanno comunicato il Dipartimento della sanità e della socialità e quello dell’educaz ...