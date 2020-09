Coronavirus, timori in Nuova Zelanda per la comunità Maori. Messico, il governo minimizza i decessi tra gli operatori sanitari – Le notizie della notte (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)Nuova Zelanda WIKIPEDIA La distribuzione delle comunità Maori.Il rischio di morire di Covid-19 è almeno del 50% più alto per i Māori rispetto ai neozelandesi di origine europea, secondo uno studio di The Conversation pubblicato oggi. Le popolazioni del Māori e del Pacifico sono storicamente più a rischio di ospedalizzazione e di morte per pandemie. Durante la pandemia di influenza del 2009, il tasso di infezione per i Māori è stato il doppio di quello dei Pākehā (neozelandesi europei). I Māori avevano tre volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale e quasi tre volte più probabilità di morire. I risultati dello studio dimostrano che se si permettesse ... Leggi su open.online

CCanadese : RT @CCanadese: Verso la riapertura: istruzione nei guai - CCanadese : Verso la riapertura: istruzione nei guai - elisdono : #Berlusconi positivo al #coronavirus: i miei timori si sono rivelati fondati #Briatore - DirezioneEtica : La ricerca #EasyHunters dice che il 65% dei lavoratori ha paura del contatto con colleghi affetti da Coronavirus e… - LaStampa : Timori per la sovrapposizione con le polmoniti da coronavirus: la Regione Piemonte chiede ai medici di recuperare. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus timori Coronavirus, timori in Nuova Zelanda per la comunità Maori. Messico, il governo minimizza i decessi tra gli operatori sanitari – Le notizie della notte Open L’Europa oscilla tra espansione e recessione, indici Pmi contrastanti

I segnali contrastanti in arrivo dal fronte macro non sembrano influire sulla buona performance degli azionari europei, che proseguono la sessione con rialzi tra l1,04%% (Ftse Mib Ftse Mib) e l’1,82% ...

Gli psicologi: ansie e timori accompagneranno i bimbi della primaria

“Dubbi, ansie, aspettative, timori, domande e fantasie accompagneranno questi ... eccessiva paura riguardo la possibilità di ammalarsi o di essere contagiati dal Coronavirus, basta spiegare le ...

I segnali contrastanti in arrivo dal fronte macro non sembrano influire sulla buona performance degli azionari europei, che proseguono la sessione con rialzi tra l1,04%% (Ftse Mib Ftse Mib) e l’1,82% ...“Dubbi, ansie, aspettative, timori, domande e fantasie accompagneranno questi ... eccessiva paura riguardo la possibilità di ammalarsi o di essere contagiati dal Coronavirus, basta spiegare le ...