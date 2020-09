Coronavirus: Spagna, 4.503 nuovi casi in 24 ore (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - Il ministero della Salute spagnolo ha notificato 4.503 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.607 di giovedì. Lo riferisce La Vanguardia. La quota maggiore ... Leggi su corrieredellosport

