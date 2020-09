Coronavirus, sindaco positivo ricoverato in ospedale per motivi precauzionali (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – Il sindaco di Casal di Principe (Caserta), risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per motivi precauzionali. Natale aveva scoperto di essere contagiato a Milano, dove si era recato a trovare la figlia. Era rimasto in quarantena a casa della congiunta ma l’aumento della temperatura corporea e un intasamento delle vie respiratorie lo hanno convinto a richiedere il ricovero in una struttura sanitaria del capoluogo lombardo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - momperiglia : RT @SardiniaPost: Tolleranza zero del sindaco di Sassari contro chi non indossa la mascherina (sempre obbligatoria all'aperto per ordinanza… - LaCnews24 : Coronavirus a Lamezia, 4 positivi ma il sindaco teme ''un possibile focolaio'' #calabrianotizie #newscalabria - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: FUNZIONA IL VACCINO RUSSO? Pubblicati i primi dati, ecco cosa dicono - LaStampa : E a Fiumicino il sindaco Montino lancia l'allarme: 'Si rischiano i numeri del picco'. Domani negazionisti nella Cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, il bambino positivo è di Cantalice, il sindaco: «E' asintomatico e in isolamento, attivati i protocolli» Il Messaggero Arresti in una casa di riposo a Pescia: anziani insultati, lasciati al freddo e senza acqua

PESCIA. «Se ti giri ancora una volta e ti vedo girare per i reparti, ti prendo a calci nel culo. Vai a sedere al tuo posto e non rompere i coglioni. Cammina!». Non siamo in caserma, e nemmeno in una s ...

Coronavirus, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Scuole? Difficile ripartire»

«Già alcuni giorni fa ho avuto modo di chiarire che non vi erano le condizioni per una ripresa delle lezioni il 14 settembre e che era insensato aprire per poi richiudere, dopo poco, per le elezioni.

PESCIA. «Se ti giri ancora una volta e ti vedo girare per i reparti, ti prendo a calci nel culo. Vai a sedere al tuo posto e non rompere i coglioni. Cammina!». Non siamo in caserma, e nemmeno in una s ...«Già alcuni giorni fa ho avuto modo di chiarire che non vi erano le condizioni per una ripresa delle lezioni il 14 settembre e che era insensato aprire per poi richiudere, dopo poco, per le elezioni.