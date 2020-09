Coronavirus, Silvio Berlusconi trasferito al San Raffaele: carica virale alta, necessario il ricovero precauzionale (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Secondo fonti mediche, a causa di una carica virale alta si è reso necessario un ricovero precauzionale. Al momento il medico Alberto Zangrillo rifiuta di rilasciare dichiarazioni. Leggi anche: Troppe fake news su Whatsapp: il sindaco “abolisce” le chat per le mamme (ma l’ordinanza è una burla)Coronavirus, ok del Cdm a congedi straordinari e smart working per i lavoratori con figli under 14 in quarantenaIl significato delle parole di ... Leggi su open.online

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Reuters : Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - christianrocca : RT @Linkiesta: L’ex presidente del Consiglio è stato ricoverato questa mattina per alcuni accertamenti dopo che due giorni fa era risultato… - Crusade95058801 : Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano -