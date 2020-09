Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato. Zangrillo: «Non è in terapia intensiva, solo un blando coinvolgimento polmonare» – Il bollettino (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreIl medico di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, ha fatto il punto sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, precisando che l’ex premier non è in terapia intensiva: «Il paziente non è intubato, respira spontaneamente. Il suo ricovero è stato ritenuto necessario perchè soggetto è a rischio per l’età e le patologie precedenti, ma siamo in regime di ricovero con una situazione clinica tranquilla e confortante». «Il regime di ricovero è normale – ha spiegato Zangrillo -. Si trova in una camera che risponde ai requisiti richiesti dalle leggi regionali in merito alla tutela di terzi e del paziente». E ... Leggi su open.online

