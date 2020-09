Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato. Primo bollettino alle 16:00 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano. Era risultato positivo al Coronavirus. Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato a Milano la sera del 3 settembre, dopo che il leader di Forza Italia, con un intervento telefonico, aveva informato di essere in buone condizioni, di non avere la febbre e di essere commosso per il sostegno e la vicinanza espresso da tutto il mondo della politica. Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele Il ricovero di Silvio Berlusconi, trasferito al San Raffaele in seguito ad un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute, ... Leggi su newsmondo

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Reuters : Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - senodelpoi : RT @DSantanche: L’odio ha una sola faccia e spesso è quella dell’idiozia #RaffaeleSimone @mgmaglie #Berluscovid #berlusconipositivo #ForzaS… - 45acpjoe : RT @segnanti: [ULTIM'ORA] Ospedale San Raffaele, oggi Ricoverato per accertamenti, Silvio Berlusconi viene accudito dalla sua infermiera… -