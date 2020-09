Coronavirus: Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) ricoverato al San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi: la causa è il Coronavirus, ora si aspettano accertamenti durante il corso della mattinata. Aveva detto “Il Covid non mi ferma, continuerò a lavorare”. Nemmeno il tempo di affermarlo che, nelle prime luci di stamani, il caro e vecchio Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. La causa, ovviamente, è l’infezione di Coronavirus. L’esponente massimo di Forza Italia rischia di passare un periodo abbastanza lungo in ospedale. La conferma, però, avverrà solo nelle prossime ore quando si capiranno meglio le condizioni di salute. ... Leggi su bloglive

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Reuters : Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - Forciii : RT @egodome: Il coronavirus che entra nel corpo di Silvio - reginafiordelis : RT @AntonioNbo15: Quanta ipocrisia, quanta falsità, quanta vergogna per una classe politica bipartisan pronta ad esprimere solidarietà per… -