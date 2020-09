Coronavirus: Sangalli, 'Milano ricorda dolore e coraggio' (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) - “Il Covid resta un'emergenza complessa e preoccupante ed è importante che Milano ricordi le sue ferite e il suo dolore provocati da questa pandemia globale. Un grazie riconoscente, dunque, a nome del mondo delle imprese, a tutte le istituzioni, religiose e laiche che hanno reso possibile l'evento in Duomo alla presenza del presidente Sergio Mattarella". Lo ha detto il presidente di Confcommercio e Camera di Commercio, Carlo Sangalli, in occasione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in Duomo per le vittime da Coronavirus. "Imprese - dice - portate avanti da donne e uomini che spesso si sono impegnati in prima linea per combattere il virus e con i loro collaboratori hanno garantito a Milano e al Paese i servizi essenziali. Una ... Leggi su liberoquotidiano

