Coronavirus: record di tamponi in Lombardia, 26 pazienti in terapia intensiva (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) – record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull’emergenza sanitaria.In particolare resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (26, -1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Covid-19. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 244 (+19). I ... Leggi su meteoweb.eu

A livello nazionale è di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus ... Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio.

ROMA – Da inizio luglio 2020 la curva dei contagi da Covid-19 ha iniziato ad aumentare. Una situazione prevista dagli esperti e che, al momento, non sta mettendo in allarme. Va però detto che nella se ...

