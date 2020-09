Coronavirus, Oms: “Non approveremo vaccini non sicuri. I no-vax possono dire quello che vogliono ma hanno cambiato il mondo” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Non approveremo un vaccino contro il Coronavirus che non sia efficace e sicuro. I vaccini possono essere utilizzati solo dopo aver verificato che siano sicuri ed efficaci. I no-vax possono dire quello che vogliono, ma la storia dei vaccini parla da sola: hanno cambiato il mondo“. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing sul Covid-19.L'articolo Coronavirus, Oms: “Non approveremo vaccini non sicuri. I no-vax possono dire quello che ... Leggi su meteoweb.eu

