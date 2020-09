Coronavirus, oggi in Italia 1.733 nuovi casi positivi ma non c’è alcun aumento %: cifra record di tamponi, oltre 113 mila! (Di venerdì 4 settembre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 537 guariti e 1.733 nuovi casi (nuovo record dal 2 maggio) su 113.085 tamponi (record assoluto giornaliero). oggi è risultato positivo l’1,53% dei tamponi effettuati, esattamente in linea con quella dei giorni scorsi. Non c’è, quindi, alcun aumento dei casi positivi: sono di più in termini assoluti soltanto perchè sono stati fatti più tamponi, quindi vengono intercettati più casi che nei giorni, nelle settimane e nei mesi scorsi rimanevano ... Leggi su meteoweb.eu

