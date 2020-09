Coronavirus, neo sposo positivo: invitati alle nozze finiscono in isolamento (Di venerdì 4 settembre 2020) L'Asl di Latina " riferisce TgCom24 - sta monitorando la situazione e ha già ricostruito la lista delle persone che potrebbero essere entrate in contato con la coppia, eseguendo i necessari tamponi. ... Leggi su isnews

Latina, lo sposo è positivo: cento persone in isolamento dopo il matrimonio

Scene da un matrimonio ai tempi del Coronavirus. Festa, auguri, baci, regali e poi la scoperta che lo sposo è positivo. Risultato? Un centinaio di persone sotto osservazione, con la speranza che siano ...

"Berlusconi sta bene e vi manda un saluto". Mallegni ad Arezzo presenta le liste di Forza Italia

Piazza Giotto, roccaforte del centro destra in termini di voti nei seggi, è lo scenario scelto per la presentazione pubblica delle liste di Forza Italia per le elezioni regionali della Toscana e del C ...

