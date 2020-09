Coronavirus, nel Milanese 144 nuovi positivi: 78 nel capoluogo (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - Dei 337 nuovi positivi al Coronavirus riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, 144 riguardano la provincia di Milano , di cui 78 Milano città . Si tratta di un dato in ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, l'Oms: "Niente vaccino fino a metà 2021" la Repubblica covid, bollettino Puglia 4 settembre. 117 nuovi positivi registrati oggi

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 4 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...

Robert Pattinson positivo al Covid-19. Si fermano le riprese del nuovo Batman

Le riprese dell'ultimo film della saga Batman nel Regno unito sono state interrotte, secondo quanto ha annunciato la Warner Bros., perché si è verificato un caso di contagio da COVID-19. E - secondo q ...

