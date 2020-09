Coronavirus nel Lazio: 3.544 le persone attualmente positive,154 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di venerdì 4 settembre 2020) ‘Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi di questi 111 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Valore RT previsto è 0.76. Il Ministero e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicano una buona capacità di tracciamento. Presso il drive-in lunga sosta all’Aeroporto di Fiumicino dall’apertura sono stati già effettuati circa 2 mila tamponi rapidi che hanno permesso di individuare 16 positivi. Prosegue l’attività dei test sierologici nelle scuole sono stati eseguiti circa 17 mila test’-commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio: 154 nuovi casi (111 a Roma) ma su 11mila tamponi, ancora tanti contagi di rientro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

