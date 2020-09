Coronavirus nel Lazio: 171 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 106 sono a Roma. Ecco i dati di oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) sono 171 su quasi 12 mila tamponi i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 106 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 43 nuovi casi. Di questi, 20 sono casi di rientro: 15 con link dalla Sardegna, 2 dalla Francia, 1 dall’Abruzzo, 1 dalle Marche e 1 dalla Toscana. 5 sono casi con link familiari a casi noti ed isolati e 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Open_gol : Nel video spiega con ironia che se non ci si protegge l’alternativa alla mascherina potrebbe essere un respiratore… - repubblica : Coronavirus nel mondo, la Francia chiude 22 scuole. L'allarme di Oxfam per Lesbo [aggiornamento delle 11:31] - Sport_Mediaset : #Psg, allerta coronavirus: positivi anche #Icardi, #Marquinhos e #Navas. Tre nuovi casi nel club parigino dopo quel… - murribo : RT @AlbertoLetizia2: Ho appena saputo che #Lorenzoni, candidato presidente per il centrosinistra nel #Veneto, è positivo al #coronavirus. A… - zaynholdme : RT @marcole___: Il coronavirus quando si è accorto di essere nel corpo di Silvio Berlusconi -