Coronavirus: Milano omaggia le vittime con il Requiem e prova a ripartire (2) (Di venerdì 4 settembre 2020) (Adnkronos) - In un Duomo trasformato in palcoscenico, nel pieno rispetto del distanziamento (600 le persone sedute), l'organico del Piermarini è al completo: 94 orchestrali, 90 coristi, 4 solisti più il direttore. Una prova difficile anche per il distanziamento. Alle spalle degli orchestrali (con la mascherina come chiesto dal Quirinale), distribuiti su otto file a distanza di due metri, sono disposti i coristi, alcuni dei quali anche dietro le colonne del Duomo costretti a seguire da uno schermo i gesti del maestro. Tra il direttore e l'ultimo dei coristi lo spazio è di alcune decine di metri. Il Coro è preparato da Bruno Casoni e vede protagonisti i solisti Krassimira Stoyanova, Elīna Garanca, Francesco Meli e René Pape. In questa serata che segna il ritorno alla musica c'è "lo strazio della perdita, ma anche dalla ... Leggi su iltempo

