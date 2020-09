Coronavirus, lo studio: a dicembre 30mila morti (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, parlano gli esperti: a dicembre avremo un picco di decessi, circa 30mila al giorno in tutto il mondo. Unica salvezza? mascherine e distanziamento sociale. Secondo gli esperti dell’Institute for Health Metric and Evalutation (Ihme) presso la School of Medicine dell’Università di Washington avremo un dicembre “mortale”. Le stime dei ricercatori prevedono un autunno nero, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

RegioneER : #Sanità. Nasce in #EmiliaRomagna un nuovo studio, pubblicato su @TheLancet, sulle cause della mortalità da #Covid19… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Mosca, vaccino Sputnik V entra in circolazione. Quasi 40 mila persone parteciperanno allo studio.… - Agenzia_Italia : Le mascherine di cotone bloccano il 99,9% delle particelle, dice uno studio - scalasalva : RT @il_borbonico: Una molecola naturale blocca il Coronavirus, lo dimostra uno studio condotto dal Cnr-Nanotec di Cosenza - annamariamoscar : La vitamina D protegge dal coronavirus. La conferma in uno studio americano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, studio: "Essere allergici protegge dalle forme più gravi" IL GIORNO Stravolta la "casa" del virus: perché ora è meno pericoloso

Mentre tra gli esperti al servizio del governo Conte si tende a perseguire la linea dell'allarmismo e della sostanziale invariabilità dei rischi connessi alle conseguenze di un eventuale contagio da C ...

Test a casa e laboratori mobili: il programma «scuole sicure»

Il test ai figli lo faranno i genitori. Seimila famiglie ritireranno un kit a scuola il primo giorno di lezioni, in una busta troveranno il pungidito, la carta assorbente per raccogliere due gocce di ...

Mentre tra gli esperti al servizio del governo Conte si tende a perseguire la linea dell'allarmismo e della sostanziale invariabilità dei rischi connessi alle conseguenze di un eventuale contagio da C ...Il test ai figli lo faranno i genitori. Seimila famiglie ritireranno un kit a scuola il primo giorno di lezioni, in una busta troveranno il pungidito, la carta assorbente per raccogliere due gocce di ...