Coronavirus: l'indagine, 70% italiani direbbe sì a vaccino anti-Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - Mentre la ricerca sui vaccini anti-Covid corre in tutto il mondo, in Europa si moltiplicano le manifestazioni dei negazionisti. Ma quanti sarebbero disposti a immunizzarsi, una volta disponibile un vaccino mirato? Ebbene, Deutsche Bank ha condotto un sondaggio fra 5.000 persone nei principali paesi europei (Italia compresa) e negli Usa, scoprendo che la maggioranza degli intervistati direbbe sì al vaccino. "Abbiamo intervistato più di 5.500 cittadini in Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e gli Stati Uniti per testare la loro intenzione di essere vaccinati per Covid-19 - si legge nel report - Il nostro sondaggio riservato ha indicato che la maggior parte degli intervistati era disposta a essere ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indagine Coronavirus, indagine di sieroprevalenza della Asl estesa anche al personale dei Nidi Il Messaggero Coronavirus, in Piemonte 82 contagiati più di ieri

TORINO. Oggi – venerdì 4 settembre – l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della mala ...

Covid in forte risalita: 117 casi in Puglia, di cui 70 in provincia di Bari

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 4 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...

