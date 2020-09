Coronavirus Liguria 4 settembre: 47 nuovi casi, di cui 21 alla Spezia (Di venerdì 4 settembre 2020) La Sono 47 i nuovi casi di Coronavirus in Liguria nella giornata di venerdì 4 settembre . Di questi, 21 sono stati rilevati nella Asl spezzina. Questo riporta il bollettino diffuso come di consueto ... Leggi su lanazione

GiovanniToti : Un grande evviva per #Amelia che a 108 anni ha sconfitto il #coronavirus! Tosta, tenace e determinata come una vera… - Miti_Vigliero : RT @BJLiguria: Bollettino coronavirus: 47 nuovi positivi, ancora in aumento gli ospedalizzati - - BabboleoNews : 47 positivi su 2169 tamponi, 54 ospedalizzati totali, 6 terapie intensive, 0 decessi: è il bilancio odierno del bol… - _mau_ra : RT @rep_genova: Coronavirus, il bollettino in Liguria: 47 nuovi positivi [aggiornamento delle 18:00] - sanghi47 : RT @AnsaLiguria: Coronavirus: 47 nuovi contagi in Liguria. 2.169 tamponi, 6 le persone in intensiva, +8 i ricoverati #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Liguria Coronavirus Liguria 4 settembre: 47 nuovi casi, di cui 21 alla Spezia LA NAZIONE Liguria, zero morti e 6 pazienti in terapia intensiva: 40 malati e 47 casi in più di ieri

Genova, 4 settembre. Sono 1572 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1.690 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 40. Sono 7 ...

Referendum costituzionale 2020, come si vota, quando, dove e chi

Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari che doveva svolgersi il 29 marzo ma è stato rinviato per l’emergen ...

Genova, 4 settembre. Sono 1572 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1.690 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 40. Sono 7 ...Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari che doveva svolgersi il 29 marzo ma è stato rinviato per l’emergen ...