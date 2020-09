Coronavirus, l’Europa è fuori dall’emergenza: solo in Romania e Moldavia la situazione è peggiorata, oggi l’Italia è tra i Paesi più sicuri [DATI] (Di venerdì 4 settembre 2020) L’emergenza Coronavirus è alle spalle in tutti i Paesi europei. Lo dimostrano i DATI ufficiali, rielaborati da Massimiliano Gaudio nelle tabelle che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Dai DATI emerge chiaramente come a Marzo e Aprile tutto il Vecchio Continente fosse in piena emergenza. oggi soltanto Romania e Moldavia hanno numeri peggiori rispetto a quelli della scorsa primavera, ma in tutti gli altri Paesi la situazione è migliorata e in modo particolare l’Italia, dopo Germania e Austria e insieme a Irlanda e Svizzera, ha le performance migliori di tutto il Continente. Ad Agosto, infatti, in Italia ci sono stati soltanto 3 morti per ogni milione di abitanti, proprio come in Svizzera e Irlanda. ... Leggi su meteoweb.eu

TommyBrain : EEP:L’Europa e la sfida agli opposti nazionalismi - IacobellisT : EEP:L’Europa e la sfida agli opposti nazionalismi - andrewpasq : Anche l'#europa ha un problema con le forze di #polizia e la loro #violenza. - LaCnews24 : Coronavirus, l'Europa accelera sul vaccino: prime dosi a novembre #calabrianotizie #newscalabria - TommyBrain : EEP:L’Europa e la sfida agli opposti nazionalismi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Europa