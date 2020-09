Coronavirus, la Russia fa centro: il vaccino ha dato risposta immunitaria, funziona contro il Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il vaccino formulato in Russia contro il Covid-19 funziona: sviluppa una risposta immunitaria “senza eventi collaterali rilevanti“. E’ quanto scrive la rivista medica Lancet, citando uno studio condotto da ricercatori russi. Lo studio, prima di essere pubblicato, e’ stato controllato da un comitato di rilettura della prestigiosa rivista. Gli scienziati sottolineano comunque che sono necessari altri studi per dimostrare che il vaccino, battezzato Sputnik V, sia sicuro ed efficace. Le autorita’ russe hanno annunciato il mese scorso che il loro vaccino era entrato nella terza e ultima fase degli studi clinici, aggiungendo pero’ che non avrebbero aspettato i risultati poiche’ ... Leggi su meteoweb.eu

In Brasile sono stati superati i quattro milioni di casi, con un aumento di 43.773 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute del Brasile, aggiornando a 4.041.638 il totale dei con ...

I primi dati della sperimentazione sull'uomo del vaccino russo 'Sputnik V' contro Covid-19 evidenziano "un buon profilo di sicurezza senza eventi avversi per 42 giorni", inoltre è stata verificata "un ...

