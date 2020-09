Coronavirus, la portalettere di Nembro al Requiem in Duomo a Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) Nelle settimane più dure del lockdown non ha mai smesso di distribuire pacchi e lettere in uno dei territori più colpiti dalla pandemia, Nembro. Per questo la portalettere Eliana Mismetti, 45enne di ... Leggi su ilgiorno

A Milano. Eliana Mismetti rappresenterà Poste Italiane alla cerimonia con l’orchestra della Scala. Siederà nei posti riservati a chi ha contribuito di più a garantire i servizi essenziali nel lockdown ...

