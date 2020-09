Coronavirus: la Nuova Zelanda registra il primo decesso dopo 3 mesi (Di venerdì 4 settembre 2020) La Nuova Zelanda ha registrato la sua prima morte per Coronavirus in più di tre mesi. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità. La vittima, morta oggi in un ospedale, era “un uomo sulla cinquantina che faceva parte del cluster scoppiato ad agosto ad Auckland”, secondo un comunicato del ministero che, dal 24 maggio, non aveva denunciato nessun decesso attribuito al Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia nel Paese, il Coronavirus ha ucciso un totale di 23 persone, secondo Afp. Questo cluster di Covid-19 è apparso il 12 agosto in una famiglia di quattro persone, concludendo una serie di 102 giorni senza alcuna contaminazione locale. Da allora, questo focolaio ha continuato a crescere fino a infettare 152 persone, ... Leggi su meteoweb.eu

Venticinque nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) su 1.503 tamponi sono stati accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno. È quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità che aggiorna ...

Trieste, 4 set - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 417 (8 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altr ...

