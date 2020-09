Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 settembre: morti, contagi, guariti (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 4 settembre 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 30.099 (+1.184 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.733 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 274.644. Tra ieri e oggi si contano 11 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.518. I guariti sono 209.027 (+537 rispetto a ieri). Secondo il bollettino di oggi sul ... Leggi su tpi

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus - poikilothron : RT @RaiNews: #Coronavirus in #Italia, salgono i contagi: da ieri 1.733 casi in più. Sono 11 le vittime - VivMilano : RT @RaiNews: #Coronavirus in #Italia, salgono i contagi: da ieri 1.733 casi in più. Sono 11 le vittime -