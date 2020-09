Coronavirus Italia, bollettino 4 settembre: 1.733 nuovi casi (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono 1.733 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 274.644 compresi morti e guariti. Le vittime in totale sono 35.518, 11 più di ieri, mentre i guariti sono in tutto 209.027 (+537). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 4 settembre (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi

Coronavirus: in Sicilia 78 nuovi casi, 11 morti e contagi record in tutta Italia

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori a ieri. Lo si legge nel ...

ROMA – Da inizio luglio 2020 la curva dei contagi da Covid-19 ha iniziato ad aumentare. Una situazione prevista dagli esperti e che, al momento, non sta mettendo in allarme. Va però detto che nella se ...

