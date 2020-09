Coronavirus, Iss “Progressivo peggioramento, Rt sale a 1,18” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione al momento in progressivo peggioramento”. E' quanto emerge dal report settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità sul Covid-19 in Italia che sottolinea come, anche in questa settimana, si rileva “una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero”. Si assiste pertanto “alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale, anche al rientro dopo periodi di vacanza”. Più precisamente, l'indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e ... Leggi su liberoquotidiano

